Meret: “Dimaro? Quest’anno sarà ancora più bello: un orgoglio per noi vedere tanti tifosi”

Alex Meret dichiara che Dimaro quest’anno sarà ancora più bello ed è un orgoglio per i calciatori vedere tanti tifosi

Alex Meret è l’unico calciatore presente alla conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro 2023. Ai giornalisti il portiere del Napoli risponde: “Ne ho fatti diversi, è sempre un piacere tornarci, si lavora sempre molto bene, le strutture sono ottime, il campo è sempre molto bello e la temperatura ci permette di lavorare con più intensità e davanti ai nostri tifosi che sono sempre tantissimi. E’ una fase importante per la nostra stagione, si mette lavoro nelle gambe, dobbiamo conoscere i nuovi e dobbiamo mettere in campo cose tattiche nuove, è una fase fondamentale e lì lo facciamo con serenità ed al meglio”.

Alex Meret sarebbe orgoglioso di vedere 100mila tifosi a Dimaro Folgarida

Il portiere friulano ha poi proseguito: “Quest’anno sarà ancora più bello perché il seguito sarà ancora maggiore. E ringrazio anche il presidente Aurelio De Laurentiis per le parole per me. Quanto è importante un ritiro canonico a differenza delle altre big che vanno in giro? Tanto, ti aiuta conoscere già le strutture ed il lavoro. Restare lì anche per le amichevoli senza spostamenti è un’altra cosa importante, ci permette di lavorare, riposare, affrontare tutto al meglio. Parlare di 100mila persone è incredibile. Era impensabile all’inizio, ma ci abbiamo creduto dal primo giorno nonostante i cambi in squadra, il merito è di tutti e se ci saranno così tanti tifosi è un orgoglio per noi”.