L’ultima idea della Gazzetta: De Laurentiis contatti con Rafa Benitez

Con l’incertezza attorno al futuro di Luciano Spalletti al Napoli, De Laurentiis potrebbe puntare su un vecchio conoscenza, Rafa Benitez.

Il recente trionfo del Napoli in Serie A ha suscitato sentimenti contrastanti nei media nazionali. Da un lato, la celebrazione dell’incredibile successo di Luciano Spalletti e della sua squadra, dall’altro, voci persistenti di possibili cambiamenti nella panchina partenopea. L’ultima tra queste riguarda l’ex allenatore del Napoli, Rafa Benitez, che potrebbe fare ritorno al Maradona.

De Laurentiis, Spalletti e il Possibile Ritorno di Benitez

Luciano Spalletti, l’artefice del trionfo azzurro, non ha ancora chiarito se rimarrà a Napoli anche per la prossima stagione. Nonostante le prestazioni notevoli della sua squadra, il tecnico toscano ha evitato di discutere un eventuale rinnovo del contratto. Il rapporto con Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, sembra caratterizzato da un certo distacco, ma il passato ha dimostrato che il presidente sa come risolvere i problemi quando si tratta del bene del suo club.

De Laurentiis e Spalletti si sono incrociati anche ieri, durante l’allenamento della squadra. Nonostante l’interazione formale tra i due, sembra non esserci spazio per ulteriori discussioni sulla permanenza di Spalletti.

In questo contesto, la Gazzetta dello Sport lancia l’idea di possibile ritorno di Rafa Benitez, un’idea che potrebbe trovare favorevole De Laurentiis. L’allenatore spagnolo, che ha guidato il Napoli tra il 2013 e il 2015, avrebbe già avuto contatti con il club campano.

Benitez, che conosce bene l’ambiente napoletano e le ambizioni del club, sembra apprezzare molto il lavoro di Spalletti. L’ex allenatore dei Reds, molto legato alla città partenopea, sarebbe soddisfatto dell’interesse mostrato da De Laurentiis.

Sullo sfondo resta in ogni caso il comportamento assurdo dei media nazionali, incuranti su quanto sta accadendo in casa Juve, ssembrano concentrare tutti gli sforzi per smantellare il Napoli campione d’Italia, stando alle notizie che fanno circolare a l via del prossimo campionato, resterebbero solo De Laurentiis e una manciata di calciatori.

E bene ricordare che qualche tempo fa la stessa Gazzetta aveva accostato il nome di Benitez anche alla Salernitana.

Questo modus operandi fa capire ancora una volta come mai il nostro paese si trova ad occupare gli ultimi posti al mondo sulla liberà di stampa.