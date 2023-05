Ravezzani: “Juventus senza palle, una stagione fallimentare. Di Maria ha giocato da schifo”

Il giornalista Fabio Ravezzani si sofferma sull’eliminazione della Juventus in Europa League, sottolineando l’assenza di determinazione.

Nell’ambito del suo editoriale pubblicato su QSVS, Fabio Ravezzani non risparmia parole di dura critica nei confronti della Juventus. L’eliminazione della squadra in semifinale di Europa League viene considerata come l’ennesimo fallimento legato alla gestione di Andrea Agnelli con la stagione della Juventus che si conclude in modo disastroso. Questo quanto riportato da Il Pallone Gonfiato:

“L’eliminazione della Juventus in semifinale di Europa League è l’ultimo fallimento della gestione Andrea Agnelli. Finisce malissimo la stagione della Juventus…seppur vero quello che Andrea Agnelli ha rivendicato come uno slogan determinante del suo pensiero e della Juventus, ‘vincere è l’unica cosa che conta’, purtroppo la Juventus anche quest’anno non ha vinto nulla. Non solo non ha vinto nulla ma è alla fine di una stagione da incubo (…)”.

Durante la partita contro il Siviglia, Ravezzani ha sottolineato come la Juventus sia riuscita ad andare in vantaggio, ma ha mancato il carattere e la determinazione necessari per difendere tale risultato. Quella grinta e determinazione che, al contrario, la Roma ha dimostrato in una situazione analoga, nonostante fosse in trasferta e dovesse difendere un vantaggio esiguo.

“Contro il Siviglia la Juventus è riuscita a passare in vantaggio ma non ha avuto il carattere, le palle come si dice, per difendere questo risultato. Quelle palle che non sono difettate alla Roma in una situazione analoga, anche se in trasferta e che doveva difendere un vantaggio striminzito. Non è soltanto questo però: intanto è il fallimento della campagna acquisti della Juventus (…). Non sono riusciti a fare la differenza nella partita più importante della stagione ne con Pogba, che è sempre infortunato e si sapeva che aveva dei problemi fisici. Malgrado questo la Juventus ha fatto un investimento importante (…). Di Maria ha giocato da schifo, addirittura si è visto entrare Milik e anche lui ininfluente”.

Da sottolineare, nelle parole di Ravezzani, anche il fallimento della campagna acquisti della Juventus. Non sono riusciti a fare la differenza nemmeno nei momenti più importanti della stagione. Inoltre, il rendimento di Di Maria è stato deludente, tanto che si è visto entrare Milik, il quale però non ha avuto alcun impatto sulla partita.