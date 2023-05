Juve fuori da coppe, con problemi giudiziari e dirigenza da ricostruire, Oppini: “Stagione nata storta e finita peggio”

Il giornalista Francesco Oppini si è soffermato sull’eliminazione della Juventus dall’Europa League e sulla stagione bianconera.

Juventus fuori dal campionato, dalla Coppa Italia, dalla Champions League e ora anche dall’Europa League. Ieri sera è stata sancita l’eliminazione dei bianconeri per mano del Siviglia nella splendida cornice dell’Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán dove la partita si è estesa per oltre il tempo regolamentare.

I padroni di casa sono riusciti a ribaltare il vantaggio iniziale di Dusan Vlahovic grazie a Suso, portando la partita ai tempi supplementari. Il sigillo finale arriva al 96º minuto, grazie a Erik Lamela, ex giocatore di Serie A, che si ritroverà a Budapest ad affrontare la sua ex squadra, la Roma. La delusione è grande per i bianconeri, che per un tratto della partita avevano sperato di raggiungere l’obiettivo.

A soffermarsi sulla dolorosa eliminazione e sulla stagione a dir poco fallimentare della Juventus è stato anche il giornalista Francesco Oppini che su Leggo scrive:

“Che amarezza, l’ennesima! Juventus eliminata anche dall’ultima competizione alla portata, ma una cosa positiva per lo meno c’è: per quest’anno abbiamo smesso di soffrire. Voltare pagina e in fretta è il sentimento che mi riconduce in questo momento all’unica speranza a cui possiamo attaccarci in questo istante perché questa stagione è nata storta ed è finita addirittura peggio”.