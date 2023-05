Finale Europa League Roma-Siviglia: Juve fuori, arriva un’immagine simbolo dalla Spagna

Sarà Roma-Siviglia la finale di Europa League che si giocherà il 31 maggio a Budapest. Eliminata la Juve.

Non ci sarà una finale tutta italiana perché la Juve è stata elimina dal Siviglia. La squadra spagnola passa dopo i tempi supplementari grazie al gol decisivo di Lamela, mentre la prima rete era stata piazzata da un altro ex Serie A, come Suso.

Alla Roma di Mourinho basta il pareggio col Bayer Leverkusen per andare in finale di Europa League contro il Siviglia.

Al termine del match arriva l’immagine simbolo della serata: i tifosi bianconeri disperati per l’ennesima occasione buttata. L’ultima opportunità di dare un segno chiaro a livello internazionale. Ma la Juve non è stata in grado di fare la differenza, mentre il Siviglia ha osato di più per tutta la partita.