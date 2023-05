Grandi festeggiamenti per l’Inter in finale, sui social: “Mi avevano assicurato che solo a Napoli c’era mentalità provinciale”

Grandi festeggiamenti per l’Inter che ha battuto il Milan ed è volato in finale di Champions. Tirato in ballo anche il Napoli.

Serata magica per l’Inter di Simone Inzaghi che dopo 13 anni torna a giocarsi una finale di Champions League dopo aver battuto nel doppio confronto il Milan di Stefano Pioli. Due a zero all’andata grazie alle reti di Dzeko e Mkhitaryan, un altro gol al ritorno con la rete di Lautaro Martinez, complice un grande assist di Lukaku e Milano nerazzurra che esplode di gioia. Sarà Manchester City-Inter la finale di Champions League che andrà in scena sabato 10 giugno all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul,con la febbre per i biglietti che è già salita da circa 24h.

I tifosi dell’Inter hanno dimostrato la loro passione senza precedenti, lasciandosi andare a una festa che si è estesa dalle vicinanze dello stadio fino alla maestosa piazza Duomo.

Nonostante la parte centrale di piazza Duomo fosse parzialmente transennata a causa dei preparativi per il concerto di Radio Italia del prossimo sabato, i tifosi dell’Inter hanno trovato il loro spazio sulla Galleria, sfogando tutta la loro gioia per il successo della squadra del cuore. Si è creata un’atmosfera magica, con clacson che risuonavano in tutta la città e fuochi d’artificio che illuminavano il cielo notturno, creando uno spettacolo di luci e colori unico.

Diversi i commenti su Twitter con qualcuno che ha tirato in ballo anche la ‘mentalità provinciale’ di Napoli:

“Migliaia di persone in piazza Duomo dopo la conquista della finale da parte dell’Inter. Quindi si può festeggiare anche senza aver vinto ancora niente? Strano… Mi avevano assicurato che a Napoli c’era mentalità provinciale perché si è abituati a festeggiare prima del tempo”.