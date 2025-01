Bargiggia: “Kvara-PSG, accordo trovato. Ecco le cifre reali”

Il giornalista rivela i dettagli economici della trattativa tra il club parigino e il Napoli per il georgiano. Si lavora già per il sostituto.

È fatta per il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain. L’addio del talento georgiano al Napoli si concretizza in queste ore, con le parti che avrebbero raggiunto l’intesa definitiva.

A rivelare i dettagli dell’operazione è il giornalista Paolo Bargiggia, che attraverso i suoi canali social ha svelato le cifre dell’affare: “Il Napoli e il Paris Saint Germain stanno chiudendo adesso il trasferimento di Kvaratskhelia in Francia. 65 milioni di euro più 15 di bonus il costo indicativo dell’operazione”.

Il Napoli è già al lavoro per il sostituto: in cima alla lista c’è Alejandro Garnacho del Manchester United, ma si valutano anche i profili di Dan Ndoye, Galeno e Federico Chiesa. Non è da escludere un possibile colpo a sorpresa nelle prossime ore.