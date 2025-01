Kvara-PSG, accordo trovato! L’Equipe svela cifre e dettagli: le ultimissime

Raggiunta l’intesa di massima tra i club sulla base di 70 milioni più bonus. Summit decisivo tra Jugeli e Campos, si attende solo l’ok per le visite mediche.

Il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain è ormai in dirittura d’arrivo. Secondo quanto riportato da L’Equipe, le parti hanno raggiunto un accordo di principio sulla base di 70 milioni di euro, bonus esclusi.

La giornata di oggi è stata decisiva per la fumata bianca: l’agente del georgiano Mamuka Jugeli ha incontrato il dirigente del PSG Luis Campos per definire i dettagli dell’operazione. Secondo fonti italiane, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna non era presente fisicamente all’incontro, ma il club azzurro ha ottenuto l’avvicinamento richiesto da parte dei parigini soprattutto sul fronte bonus.

Al momento resta solo da risolvere alcuni dettagli organizzativi e legali prima dell’annuncio ufficiale. Kvaratskhelia, che ha un contratto con il Napoli fino al 2027, è in attesa dell’autorizzazione del club partenopeo per recarsi a Parigi e sostenere le visite mediche. Entrambe le parti, riferisce L’Equipe, hanno assicurato che la definizione di questi ultimi aspetti è solo questione di tempo.