Kvara-PSG, ecco cosa trapela dal summit di Nizza. Spunta Garnacho

Incontro in Costa Azzurra tra la dirigenza del Napoli e gli emissari del club parigino per il trasferimento del georgiano.



Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia potrebbe essere lontano da Napoli. Secondo quanto riportato da Le Parisien, è in corso un vertice a Nizza tra la dirigenza del Napoli e gli emissari del PSG per definire il trasferimento dell’esterno georgiano già nella finestra di gennaio.

Secondo quanto riporta SKY Sport 24, la trattativa è entrata nel vivo e le parti stanno discutendo i dettagli economici dell’operazione. Il club parigino avrebbe messo sul piatto una cifra tra i 65 e i 75 milioni di euro comprensivi di bonus, mentre il Napoli non intenderebbe scendere sotto gli 80 milioni. Una distanza che le parti proveranno a colmare nelle prossime ore, con l’obiettivo di chiudere l’accordo entro metà settimana.

Secondo l’emittente satellitare, il PSG spinge per chiudere rapidamente l’operazione: Luis Enrique vorrebbe avere il giocatore a disposizione già per la sfida contro il Reims del 25 gennaio. Parallelamente, il Napoli di Antonio Conte si sta già muovendo per il sostituto: nel mirino c’è Alejandro Garnacho, talentuoso esterno argentino classe 2004 del Manchester United.