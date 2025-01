De Laurentiis paga l’ingaggio di Skriniar. Il PSG alza l’offerta per Kvara

Il Paris Saint-Germain pronto a cedere il difensore slovacco in prestito al Napoli. Aumenta il budget per l’acquisto di Kvaratskhelia.

Il Napoli è sempre più vicino a Milan Skriniar. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il Paris Saint-Germain sarebbe disposto a cedere il difensore slovacco in prestito agli azzurri nell’ambito di una complessa operazione che coinvolge Khvicha Kvaratskhelia.

L’emittente satellitare ha fornito importanti dettagli sulla trattativa: “Tra Napoli e PSG esiste già un accordo di massima per la cessione di Kvara, con cifre che si aggirano tra i 70 e i 75 milioni di euro. Il nodo principale riguarda l’inserimento di Skriniar come contropartita tecnica. Il club partenopeo preferirebbe mantenere separate le due operazioni, considerando che Danilo resta il primo obiettivo per la difesa”.

Novità importanti emergono anche sul fronte economico: “Il PSG ha dato la sua disponibilità al prestito semestrale di Skriniar, con l’ingaggio che verrebbe formalmente corrisposto dal Napoli. In caso di via libera da parte di De Laurentiis, i parigini sarebbero pronti ad aumentare l’offerta per Kvaratskhelia fino a 80 milioni, compensando così l’esborso degli azzurri per lo stipendio del difensore”, hanno precisato i cronisti di Sky Sport 24.