Inter in finale di Champions, grande elogio a Inzaghi: “Avrà anche buttato uno scudetto nel cesso, ma ha fatto una grande impresa”

L’Inter di Simone Inzaghi batte il Milan e stacca il pass per la finale di Champions League dopo 13 anni dall’ultima volta.

Il girone sembrava impossibile eppure l’Inter di Simone Inzaghi è riuscita a strappare il pass per la finale di Champions League che andrà in scena in Turchia allo Stadio olimpico Atartuk di Istanbul il 10 giugno e che vedrà contrapporre ai nerazzurri la vincente tra Manchester City e Real Madrid.

Un risultato e, dunque, una finale che era quasi sigillata, forse facilmente ipotizzabile già dal risultato d’andata di 2-0 per i nerazzurri che avevano letteralmente dominato il Milan di Pioli andando a segno con Dzeko e Mkhitaryan. Oggi, a far calare definitivamente il sipario chiudendo in grande stile, è stato Lautaro Martinez che ha fulminato Maignan al 75′ grazie ad un assist perfetto di Lukaku.

Momento magico per i nerazzurri che dopo 13 anni torneranno a giocare una finale di Champions League, merito anche dell’allenatore Simone Inzaghi che su Twitter è stato elogiato in grande stile. Sui social alcuni dei commenti per il mister:

“Inzaghi avrà anche buttato nel cesso uno scudetto lo scorso anno e perso 11 gare in campionato in questa stagione. Ma riportare l’Inter in finale di Champions dopo 13 anni resta comunque una grande impresa. Ha eliminato nel girone il Barcellona, fresco campione di Spagna, fatto diventare piccolo il Benfica che aveva ben figurato fino ai quarti. Poi 3 trofei e ora altre 2 finali(Champions e Coppa Italia).Insomma, tanto male non ha fatto”.

Di seguito i tweet:

