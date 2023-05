Milan, senza errori arbitrali vale poco, Inter in finale di Champions League

Inter in finale di Champions League e Milan sconfitto anche nella gara di ritorno, con gol di Lautaro Martinez.

Inter-Milan di Champions League termina 1-0. I rossoneri in due partite non sono riusciti mai a segnare contro la squadra dì Simone Inzaghi. Nemmeno la presenza, evanescente, di Leao serve a dare la scossa giusta alla squadra di Pioli.

Il Milan nel primo tempo aggredisce, ma costruisce poco, ma si divora una colossale occasione gol con Brahim Diaz che sbaglia un rigore in movimento senza marcatura.

Nella ripresa i rossoneri fanno molto meno, mentre l’Inter tiene bene in difesa. Poi Inzaghi indovina il cambio ed inserisce Lukaku al posto di Dzeko. La fisicità del belga, unita alla stanchezza del Milan, fanno la differenza. Proprio Lukaku controlla palla resiste alla carica degli avversari e soffre un bel pallone a Lautaro Martinez che al 74’ segna il gol del vantaggio e spegne definitivamente le speranze dei rossoneri.

In finale di Champions League 2022/23 ci va l’Inter che affronterà la vincente tra Manchester City e Real Madrid.

Il Milan, nettamente aiutato contro il Napoli da sette errori arbitrali, conferma di essere una squadra decadente e senza gioco, che non è mai riuscita a fare la differenza, nemmeno quando era obbligata ad attaccare.