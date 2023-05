RAI: Gasperini nuovo allenatore del Napoli? Biennale da 4 milioni a stagione e nuovo modulo

Aurelio De Laurentiis sembra aver scelto Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore del Napoli dopo l’uscita di Luciano Spalletti.

Secondo quanto rivelato da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe preso la decisione di affidare la guida tecnica del Napoli all’attuale allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, per le prossime stagioni. Questa potrebbe rappresentare una svolta importante per il club partenopeo.

L’annuncio è stato fatto da Venerato durante un’intervista al TG RAI Sport, in cui ha dichiarato: “Aurelio De Laurentiis sembra aver scelto Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore”. Con l’addio di Luciano Spalletti sempre più probabile, sembra che il presidente abbia deciso di puntare sull’esperienza e la competenza del tecnico dell’Atalanta per guidare la squadra azzurra nelle prossime stagioni.

GASPERINI POSSIBILE NUOVO TECNICO DEL NAPOLI: CONTRATTO BIENNALE E CAMBIO MODULO

Secondo quanto riportato da Venerato, a Gasperini sarebbe stato offerto un contratto biennale dal valore di quattro milioni di euro netti a stagione. Questo dimostra l’importanza che De Laurentiis attribuisce al nuovo allenatore e la sua volontà di investire nelle competenze necessarie per il successo del Napoli.

La scelta di Gasperini comporterebbe anche un cambiamento nell’assetto tattico della squadra. Come sottolineato dal giornalista RAI, il Napoli adotterà un nuovo modulo di gioco, il 3-4-3, sotto la guida del tecnico di Grugliasco.

È già stato individuato anche l’erede di Gasperini sulla panchina dell’Atalanta. Secondo le informazioni fornite, Ivan Juric dovrebbe essere il suo sostituto a Bergamo.

Ricordiamo che in passato Aurelio De Laurentiis aveva già sondato Gian Piero Gasperini come possibile allenatore del Napoli, ma alla fine si decise di proseguire con Walter Mazzarri. Questa volta sembra che le cose siano diverse e che Gasperini possa finalmente approdare in Campania per intraprendere questa nuova sfida.