A De Laurentiis la Gran Croce di Merito da Carlo di Borbone

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, riceve prestigioso riconoscimento da Carlo di Borbone. Un’onorificenza che va oltre il mondo del calcio.

Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, sarà presente a Napoli oggi per ricevere un prestigioso riconoscimento da Carlo di Borbone, erede dei Borbone. La Gazzetta dello Sport riporta che De Laurentiis sta dedicando molto impegno all’organizzazione di una tournée di fine stagione in Corea del Sud, compresa l’organizzazione di un’amichevole con il Maiorca, prevista per l’8 giugno, a condizione che ottenga l’approvazione dalla Federcalcio locale.

Il presidente del Napoli sta collezionando numerosi premi e onorificenze, come è naturale, e oggi sarà presente in città per ricevere la Gran croce di merito dell’Ordine costantiniano di San Giorgio direttamente da Carlo di Borbone, l’erede della dinastia che ha regnato per lungo tempo sulle Due Sicilie, secondo quanto riportato dal rinomato quotidiano sportivo.

Questo riconoscimento è di grande importanza non solo nel mondo del calcio, ma va ben oltre. Dimostra l’apprezzamento e il riconoscimento per i meriti di Aurelio De Laurentiis, sia come figura di spicco nel calcio che come personalità di grande rilievo in altri ambiti.