Mourinho: “Juve penalizzata, campionato compromesso”

José Mourinho dopo il pareggio della Roma con la Salernitana parla anche dei dieci punti di penalizzazione inflitti alla Juve.

La Roma non riesce a battere nemmeno la Salernitana e non sfrutta l’opportunità di tenere il passo del Milan. I rossoneri proprio grazie alla penalizzazione della Juventus, si ritrovano quarti in classifica e quindi potenzialmente qualificati in Champions League.

Della penalizzazione Juve ha parlato anche Mourinho che ha detto: “Questo per me è uno scherzo, sapere questa cosa con due partite ancora da giocare per noi, per tutti, anche per la Juve… se mi avessero detto questo prima di Monza, prima di Bologna il nostro approccio sarebbe stato diverso. Al sapere che la Juve prendeva punti e che la nostra migliore situazione sarebbe stata puntare tutto sulla UEFA abbiamo deciso di fare così. Per Max Allegri e per i giocatori mi spiace, ma a livello campionato devo dire che cambia qualcosina. Campionato falsato? Secondo me sì ma non voglio parlare più di questo. Preferisco dire che mi spiace per i professionisti che lavorano come me e che pagano perché magari dirigenti, società hanno sbagliato”.

Poi Mourinho ha parlato anche del passo falso con la Salernitana che pregiudica la qualificazione Champions League: “Raggiungere la Champions non sette milioni di euro spesi sul mercato, non è un miracolo è Gesù che scende a fare un giro in Vaticano”.