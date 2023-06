Allo stadio Maradona spunta una bara, sfottò alla Sampdoria – FOTO

Notizie Calcio Napoli – Napoli-Sampdoria, è l’ultima partita della stagione, all’esterno del settore ospiti spunta una bara per i doriani.

La Sampdoria giocherà l’ultima partita in Serie A in questa stagione. La squadra blucerchiata è retrocessa in Serie B, anche a causa di una situazione societaria insostenibile. Il presidente Ferrero ora ha venduto la società, ma il fallimento sportivo era praticamente inevitabile.

Ma la retrocessione in Serie B della Sampdoria, non è passata inosservata nemmeno nel giorno della festa scudetto del Napoli.

Infatti all’esterno del settore ospiti dei doriani è stata piazzata una bara fatta di cartone con la scritta: “Buon viaggio. Beline“. A ricordare ai tifosi della Sampdoria che il prossimo anno giocheranno di sabato nell’inferno della Serie B.

Sicuramente in questo ‘macabro’ sfottò, c’è anche quello che resta del vecchio gemellaggio tra la tifoseria del Napoli e quella del Genoa. Proprio i Grifoni, invece, hanno ottenuto la promozione in Serie A e ritorneranno a giocare allo stadio Diego Armando Maradona.