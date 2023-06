Kvaratskhelia: “Amo Napoli, ai tifosi dico, siate ottimisti per il futuro”

Khvicha Kvaratskhelia: Il MVP del Napoli parla della scudetto e lancia un messaggio ai tifosi per il futuro.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI– Dopo l’incredibile vittoria contro la Sampdoria, Kvaratskhelia, attaccante del Napoli e MVP del campionato, esprime la sua gratitudine ai compagni di squadra e ai tifosi, e conferma il suo amore per Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia, ai microfoni di DAZN parla dei suoi compagni di squadra, della passione dei tifosi georgiani per Napoli e del suo amore per la città:

“Per prima cosa voglio dire grazie ai miei compagni. Credo che non solo io avrei meritato questo premio, senza i miei compagni di squadra non avrei mai potuto vincerlo“, ha dichiarato Kvaratskhelia. Il suo essere umile e il rispetto per gli altri giocatori hanno risaltato in questa dichiarazione, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra nel suo successo.

Riflettendo sul suo momento più bello della stagione, l’attaccante ha citato la partita contro l’Udinese, in cui il Napoli ha vinto lo Scudetto. “Ho visto delle immagini indimenticabili“, ha detto Kvaratskhelia, riportando alla mente l’euforia della vittoria.

Nonostante il suo status di MVP, Kvaratskhelia ha voluto sottolineare che non è l’unico leader nel team del Napoli. “Questa squadra ha tanti leader, da Osimhen a Di Lorenzo, dobbiamo essere ottimisti per il futuro e io amo Napoli“, ha detto, indicando una visione ottimista per il futuro della squadra.

Riguardo ai tifosi georgiani a Napoli, Kvaratskhelia è stato molto commosso. “Non si sono innamorati solo di me, ma si sono innamorati della città. Ci tengo a ringraziarli”, ha detto, mostrando il suo profondo apprezzamento per il supporto che ha ricevuto.

Il futuro sembra promettente per Kvaratskhelia e il Napoli. Con una squadra di leader forti, un pubblico appassionato e un attaccante MVP che ama la città, le prospettive per la prossima stagione sono più luminose che mai.