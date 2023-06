Napoli domina: Kvaratskhelia, Osimhen e Kim, ovazione infinita

Notizie calcio Napoli – Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen e Kim min-Jae sono gli Mvp della Serie A stagione 2022/23.

Napoli-Sampdoria tre giocatori del Napoli sono stati premiati come miglior giocatori della stagione. Kim miglior difensore, Osimhen miglior attaccante e Kvaratskhelia come miglior giocatore in assoluto del campionato italiano. Tre premi individuali che vanno a rimpinguare la bacheca dei calciatori del Napoli.

Victor Osimhen vince anche il premio come capocannoniere della Serie A. Il nigeriano è stato assoluto dominatore del campionato italiano e con i suoi gol ha trascinato gli azzurri alla vittoria dello scudetto. A cui ha contribuito anche al genialità di Kvaratskhelia e le grande prestazioni difensive di Kim.

Purtroppo manca il titolo di Mvp di miglior centrocampista è andato a Barella dell’Inter.