Quagliarella in lacrime al Maradona: “Grazie per lo striscione, come facevo a non emozionarmi”

L’addio alla Serie A di Fabio Quagliarella segnato da lacrime, emozioni, e un sentito ringraziamento ai tifosi del Napoli per il loro affetto e sostegno.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La stagione calcistica di Fabio Quagliarella si chiude in una sinfonia di lacrime ed emozioni, con il palcoscenico perfetto dello Stadio Diego Maradona. L’attaccante della Sampdoria, che sta attraversando una stagione complicata, ha giocato la sua ultima partita in Serie A in un’atmosfera carica di ricordi e sentimenti.

Il ritorno a Napoli, città natale di Quagliarella e luogo dove ha iniziato la sua carriera, ha reso il momento ancora più toccante. Il pubblico, che tanto lo ha acclamato durante i suoi anni in maglia azzurra, gli ha reso omaggio con uno striscione dedicato e una targa commemorativa. Un gesto d’amore da parte dei tifosi, che hanno voluto così dimostrare il loro affetto incondizionato per l’attaccante, nonostante le turbolenze del passato.

Interpellato da DAZN, Quagliarella ha commentato con voce emozionata: “Mi dispiace che in questi giorni la gente mi vede sempre piangere, ma avete visto lo striscione che mi hanno regalato i tifosi del Napoli? Come faccio a non emozionarmi, li ringrazio dal profondo del cuore”.

Napoli lo striscione per Quagliarella è da brividi: ovazione al Maradona – FOTO #napoli #Quagliarella #ForzaNapoliSemprehttps://t.co/whN6qeDV9j — Notizie Calcio Napoli | napolipiu.com (@napolipiucom) June 4, 2023

L’emozione di Quagliarella è stata palpabile durante tutto il riscaldamento, i suoi occhi lucidi non riuscivano a nascondere il suo stato d’animo. Le lacrime che gli hanno solcato il volto sono state l’espressione di un sentimento profondo, di un addio amaro ma inevitabile.

I compagni di squadra, colpiti dalla sua commozione, l’hanno abbracciato in un gesto di sincero affetto e solidarietà, sciogliendo i cuori di tifosi di Napoli e Sampdoria.

L’ultimo capitolo della carriera di Quagliarella in Serie A si conclude così, tra la gioia del ritorno a Napoli e il contrasto di sentimenti per l’ultima partita con la Sampdoria, ora destinata alla Serie B. Ma prima del fischio d’inizio, l’attaccante ha vissuto momenti intensi e indimenticabili, segnati dalle lacrime e dall’affetto dei tifosi.

Once from Napoli, always from Napoli. Fabio Quagliarella: LEGEND 🫶 pic.twitter.com/uEH4xenpsW — Lega Serie A (@SerieA_EN) June 4, 2023

Questo addio, così carico di emozione, segna la fine di un’era. Quagliarella, con la sua professionalità e il suo talento, ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano. E, nonostante le lacrime, ciò che rimarrà impresso nei cuori dei tifosi sarà il suo impegno, la sua passione e l’amore per questo sport. Un addio commovente, che testimonia ancora una volta la grandezza di questo campione.