Napoli: il programma della festa scudetto sulla Rai 2

Festa scudetto Napoli – La diretta di tutto l’evento sarà trasmessa in chiaro su Rai 2, presenta Stefano De Martino.

Dopo Napoli-Sampdoria ci sarà l’ultima grande festa del Napoli per questa stagione 2022/23. Sui canali della Rai si potrà vedere la consegna della coppa per i campioni che hanno vinto lo scudetto. Ad alzare la coppa per il Napoli ci sarà capitan Giovanni Di Lorenzo.

Festa scudetto su Rai 2: il programma

Il Napoli è riuscito a vincere di nuovo lo scudetto dopo 33 anni. Una vera e propria impresa quella dei ragazzi di Spalletti che hanno vinto a mani basse lo scudetto, dominando la Serie A per tutta la stagione.

Ecco il programma della festa scudetto del Napoli su Rai 2

A partire dalle ore 21.00, invece, inizierà un grande spettacolo allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, che sarà senza dubbio stracolmo per l’occasione. La diretta dell’evento sarà trasmessa su Rai 2 a partire dalle ore 21.00 e continuerà fino a mezzanotte.

La festa scudetto del Napoli in diretta su Rai 2 sarà condotta da Stefano De Martino. Durante la serata ci saranno ospiti come: Gigi D’Alessio, Clementino, Nino D’Angelo, Emma, Stash, Arisa ed Enzo Avitabile. La serata sarà condotta dal popolare presentatore di Rai2, Stefano De Martino, mentre la regia dell’evento sarà affidata al regista Stefano Vicario.