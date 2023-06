Napoli lo striscione per Quagliarella è da brividi: ovazione al Maradona – FOTO

Napoli-Sampdoria – Allo stadio Diego Armando Maradona arriva lo striscione e ovazione per Fabio Quagliarella, salutato da tutti i tifosi.

Napoli non dimentica i suoi figli e nemmeno chi ha indossato la gloriosa maglia azzurra. Fabio Quagliarella quando era all’Udinese fece di tutto per vestire la maglia del Napoli. Poi per vicende private, sfociate nel giudiziarie, di cui Quagliarella fu vittima, dovette abbandonare la città partenopea. In un primo momento quell’addio fece male, perché non se ne conoscevano i motivi, poi quando la verità uscì fuori ci fu la riconciliazione con i tifosi azzurri che lo hanno sempre avuto nel cuore.

Striscione Quagliarella per Napoli-Sampdoria

Oggi si gioca l’ultima partita della Serie A stagione 2022/23 ed il Napoli festeggia lo scudetto. Ma la grande gioia non fa dimenticare quel giocatore costretto ad abbandonare la maglia azzurra tanto amata.

Così allo stadio Maradona di Napoli è apparso lo striscione per faglio Quagliarella in cui c’era scritto: “Di Partenope figlio orgoglioso, dal passato beffardo al presente glorioso, sulla nostra maglia il tuo sudore impregnato, dalla tua gente non sai mai dimenticato grazie Fabio. Scatti di storia pregni di gloria“.

Quagliarella è stato celebrato anche con una ovazione da tutto lo stadio che si è alzato in piedi all’ingresso del giocatore partenopeo, ma di proprietà della Sampdoria.