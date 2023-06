Esposito: “Festa Napoli con cantanti di terza serie. Non siamo la Salernitana”

Festa scudetto Napoli – Paolo Esposito parla della festa che ci sarà allo stadio Maradona con la consegna della coppa a capitan Di Lorenzo.

“Non bastava la festa scudetto dopo Udinese Napoli o dopo Napoli Fiorentina o quelle a piazza Plebiscito ecc.?

No, bisognava farne un’altra oggi con la scusa della coppa scudetto, che poteva tranquillamente essere consegnata dopo Napoli Fiorentina, vista l’aritmetica certezza scudetto” scrive il giornalista Paolo Esposito sui social.

Va ricordato a Paolo Esposito che la coppa viene consegnata sempre all’ultima giornata di campionato, quindi non è un’eccezione fatta per il Napoli.

Festa scudetto Napoli

“Naturalmente, i soliti noti anche stasera sul palco , amici degli amici e conoscenti! Cantantucoli di seconda e terza fascia se non oltre…egocentrici pronti a fare passerella ” per farsi pubblicità! Mica se ne fottono per davvero del Napoli! Per loro conta solo il loro tornaconto! Ma che provincialismo! Il Napoli, ha già vinto scudetti e coppe in passato! Non è la prima volta che vince! Il Napoli, non è il Cesena , la Cremonese o la Salernitana. Con tutto il rispetto per le squadre di provincia” continua Esposito sui social.

Una presa di posizione quella di Esposito che sembra davvero fuori luogo. Anche perché al Maradona si esibiranno cantanti come Enzo Avitabile e Nino D’Angelo, insomma non proprio gli ultimi arrivati.