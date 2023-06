Napoli, Mario Rui: “Il 5-1 alla Juve mi ha riportato ai tempi di Sarri”

Mario Rui si apre sulla schiacciante vittoria del Napoli sulla Juventus, tracciando paralleli con la stagione di Sarri.

NOTIZE CALCIO NAPOLI. Ai microfoni di Dazn in seguito alla vittoria dello scudetto del Napoli, Mario Rui, terzino portoghese del club, ha parlato candidamente dell’impatto della schiacciante vittoria per 5-1 sulla Juventus a gennaio​1​. Secondo molti dei giocatori, inclusi Rui, questa partita è stata un momento di svolta significativo nella stagione, un’iniezione di fiducia che ha spinto il Napoli verso il titolo​.

“Dopo la vittoria facevo fatica a parlare“, ha ammesso Rui. L’intensità della partita era tale che ha dovuto guardarla da solo, incapace di contenere l’ansia. “Per come è finita è stata una gara che mi ha riportato all’anno dei 91 punti fatti con mister Sarri. Arrivammo secondi, ce lo giocammo fino in fondo. Abbiamo chiuso un paio di campionato in questo modo“​.

Il riferimento di Rui all’ex allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, riporta alla memoria la stagione 2017-2018 quando il Napoli, sotto Sarri, terminò la Serie A al secondo posto con 91 punti. Sembra che la vittoria sulla Juventus abbia acceso una fiducia simile nella squadra, portandola al trionfo finale nel campionato.