Copertura mediatica distorta del trionfo del Napoli nella Serie A in cui gli incidenti isolati sono stati strumentalizzati per macchiare le celebrazioni.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’invidia è un veleno potente, e sembra che alcuni media nordisti abbiano bevuto un sorso troppo lungo. Mentre Napoli festeggiava un trionfo storico nella Serie A, portando a termine un sogno che si protraeva da 33 anni, alcuni giornali online hanno cercato di gettare ombra su questa celebrazione con notizie manipolate e sensazionalistiche.

Un quotidiano online, notoriamente filo-juventino, ha riportato una notizia di un tentativo di furto di una collana da un ragazzo, durante il quale i presunti rapinatori avrebbero sparato due colpi di pistola in aria. Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute sul posto. Ma, cosa più importante, questo incidente isolato non ha nulla a che fare con le celebrazioni dello scudetto.

Questo tentativo di associare un singolo incidente alla festa generale è un chiaro esempio di strumentalizzazione, probabilmente alimentata da una crisi di invidia. Alcuni media, che hanno passato un intero anno a nascondere i problemi della Juventus, addirittura magnificando il loro patteggiamento, ora cercano di infangare un evento di celebrazione che nella Serie A non si era mai visto.

È un comportamento che lascia un retrogusto amaro. Invece di celebrare il successo del Napoli, si concentrano su incidenti isolati per creare un’immagine distorta delle celebrazioni. Questo non fa altro che sottolineare l’atteggiamento divisivo che questi media hanno assunto.

Chiediamo di lasciarci festeggiare in pace. Pensate ai problemi della vostra amata Juventus, sulla quale ci sarebbe da scrivere per oltre un anno. Non permettiamo che l’invidia offuschi il successo di Napoli e la gioia dei suoi tifosi. Questo è un momento per celebrare, non per strumentalizzare incidenti isolati. Dopo tutto, la vittoria è un rimedio molto più potente contro l’invidia.