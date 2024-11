“L’amicizia non ha colori”: le wags di Napoli e Roma insieme al Maradona, il bel gesto

Le compagne di Di Lorenzo e Spinazzola ospitano quelle di Mancini e Cristante: un legame nato in Nazionale che supera le rivalità.

Il calcio sa regalare belle storie che vanno oltre le rivalità del campo. Mentre Napoli e Roma si sfidano sul terreno del Maradona, sugli spalti si rinnova un’amicizia speciale che ha radici profonde.

Clarissa e Miriam, compagne rispettivamente di Di Lorenzo e Spinazzola, hanno infatti ospitato Selene ed Elisa, mogli di Cristante e Mancini. Un legame nato durante le avventure in Nazionale dei loro compagni e che resiste al tempo, al calciomercato e alle rivalità calcistiche.

Le quattro amiche, unite da anni di condivisione ai tempi della Roma per Spinazzola e delle trasferte azzurre, si ritrovano così al Maradona per quella che sarà una domenica speciale: in campo la sfida tra azzurri e giallorossi, sugli spalti un’amicizia che dimostra come il calcio sappia andare oltre le bandiere.