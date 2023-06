Kim al Manchester United: è fatta. Avviato il trasloco da Posillipo

Calciomercato Napoli – Kim va al Manchester United in Premier League. Avviato il trasloco dalla casa di Posillipo.

Una sola stagione, questo il tempo in cui un campione come Kim è rimasto a Napoli. Poco, davvero troppo poco. Anche perché all’ombra del Vesuvio in due stagioni si sono persi due difensori strabilianti, prima Koulibaly e poi Kim.

Manchester United fatta per Kim, lascia Napoli

Nella serata di ieri sono arrivate le parole del procuratore del difensore sudcoreano. Praticamente un’altra voce autorevole a certificare il suo addio.

Oggi Il Mattino scrive che Kim andrà al Manchester United. Una certezza assoluta, tanto che è stato già avviato il trasloco dalla casa di Posillipo, dove abitava Kim fino a qualche giorno fa. Il Manchester United ad inizio luglio sfrutterà la clausola rescissoria presente nel contratto del difensore: al Napoli andranno 60 milioni di euro. Praticamente in una sola stagione il prezzo del giocatore è triplicato, rispetto a quanto lo ha pagato il Napoli.

Una plusvalenza importantissima, ma si va a perdere un giocatore davvero importante. Intanto i compagni di squadra hanno già fatto un regalo a Kim per il suo addio a Napoli: la maglia di ogni compagno di squadra gli è stata regalata, a suggellare ancora una volta il legame creato in un gruppo importante che ha saputo fare dell’unione la sua grande forza per arrivare allo scudetto.