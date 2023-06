Osimhen: “Napoli, voglio restare. vincere la Champions League non è impossibile”

Notizie Calcio Napoli – Victor Osimhen al temine di Napoli-Sampdoria ha parlato ai microfoni di Dazn: “Vincere la Champions non è impossibile“.

È un Osimhen scatenato quello che si presenta ai microfoni di Dazn al termine del match Napoli-Sampdori, che lo ha portato a segnare il suo gol numero 26 in Serie A, confermando di essere il capocannoniere indiscusso della stagione 2022/23.

Ci sono tante voci di mercato su Osimhen, eppure l’attaccante nigeriano si sente ancora attaccante azzurro. Infatti Osimhen pensa a vincere ancora, tanto da arrivare a dire: “Napoli, vincere la Champions League non è impossibile“.

Proprio la Champions è il sogno di Aurelio De Laurentiis, che vuole cercare di tenere l’attaccante ex Lille, proprio per cercare di arrivare in alto in Europa.

Osimhen: “Voglio restare a Napoli”

Ma Victor Osimhen ha avuto bellissime parole anche per il tecnico, Luciano Spalletti alla sua ultima partita sulla panchina azzurra: “Lui è un grande mister, oltre che un grande uomo. È stato l’architetto di questa nostra vittoria“. Mentre su Starace ha aggiunto sorridendo: “Il suo caffè è il migliore al mondo“.

Al termine dell’intervista a Dazn, Osimhen ha anche aggiunto una cosa importantissima: “C’è la massima disponibilità di restare a Napoli, ma alla fine sarà il presidente a dover decidere“.