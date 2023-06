Nations League: i convocati di Roberto Mancini, tre ‘napoletani’ in rosa ufficiale

Nations League: i convocati ufficiali di Roberto Macini per la fase finale, ci sono anche i napoletani Meret e Raspadori.

L’Italia farà il suo esordio in Nations League giovedì 15 giugno a Enschede in semifinale contro la Spagna. Mancini si affida ad un blocco di giocatori dell’Inter: Acerbi, Darmian, Dimarco e Barella. Calciatori che arriveranno in ritiro qualche giorno dopo, poiché devono disputare la finale di Champions League contro il Manchester City.

Tra i convocati di Mancini non ci sono giocatori come Baschirotto, Buongiorno, Gatti, Locatelli, Zaccagni e Buongiorno.

Italia: convocati ufficiali per la Nations League

Restano tra i convocati tre giocatori del Napoli: Di Lorenzo, Meret e Raspadori.

Ecco la lista ufficiale: