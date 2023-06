Il brand Napoli cresce a dismisura: ecco quanto vale il gioiello di De Laurentiis

Il brand del Napoli cresce del 31%, la vittoria dello scudetto ed i quarti di finale di Champions League hanno aumentato il valore.

È un marchio in continua ascesa quello del Napoli, anche se in Italia al momento c’è sempre la Juventus al top con un valore stimato di 631 milioni di euro, anche se in calo del 10% dopo l’annata orribile della società bianconera. Società su cui pendono anche le tante vicende giudiziarie e sportive, che sicuramente non fanno bene al marketing.

Brand Napoli: i numeri della crescita della SSCN

Il marketing è uno dei settori che più interessa, ovviamente, anche ad Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli ha saputo sviluppare sempre idee vincenti, capaci di far crescere questo settore. Le maglie da collezione e le varie iniziative messe in campo in questi anni, sono state sicuramente delle ottime scelte.

Ovviamente a pesare moltissimo sulla crescita del brande del Napoli sono i risultati sportivi. Arrivare tra le migliori otto di Champions League e vincere lo scudetto hanno un valore importantissimo. Ecco perché il presidente del Napoli ha digerito pochissimo l’eliminazione in Champions.

“In questo senso, il Milan (valore del marchio in crescita del 33% a 357,98 milioni di euro) è il club con il brand che ha fatto registrare la maggiore crescita, seguito da vicino dal Napoli (valore del marchio in aumento del 31% a 239,81 milioni di euro). Il club rossonero ha goduto di una stagione senza trofei, ma comunque importante, raggiungendo le semifinali di Champions League e il quarto posto in Serie A” scrive Calcio e Finanza che aggiunge “Il valore del marchio del club è aumentato grazie a royalties e sponsorizzazioni, per un totale di quasi 20 milioni di euro nel 2022. Il Napoli ha invece preso d’assalto la vetta del campionato in Serie A. I ricavi generati dal torneo nazionale e dalle qualificazioni alla Champions League, oltre alle opportunità legate ai diritti di trasmissione e sponsorizzazione, hanno ulteriormente spinto la crescita del club“.

Serie A: i marchi più forti, la classifica

Ecco la classifica dei club italiani presenti nel Brand Finance Football 50, 2023