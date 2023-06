In Inghilterra sicuri: Chelsea irrompe su Osimhen, sfida il Manchester United

Calciomercato Napoli – Il Chelsea vuole Osimhen e sfida il Manchester United, lo scrive The Telegraph. De Laurentiis deve decidere il futuro del calciatore nigeriano. Ecco tutte le notizie di oggi.

Victor Osimhen, il prolifero attaccante che ha dominato l’ultima Serie A con 26 gol e la conquista dello scudetto con il Napoli, è al centro delle attenzioni di molti club. Secondo quanto riportato da The Telegraph, diversi club inglesi si contendono le prestazioni dell’attaccante nigeriano, in particolare il Manchester United, pronto a sfidare il Real Madrid. Tuttavia, c’è una sorpresa: il Chelsea potrebbe inserirsi nella corsa per Osimhen.

Osimhen: c’è anche il Chelsea

I Blues sono alla ricerca di un attaccante di spessore in vista della prossima stagione. Secondo The Telegraph, la valutazione di Osimhen è piuttosto elevata, con una cifra che si aggira intorno agli 80 milioni di sterline, ovvero poco più di 90 milioni di euro. Tuttavia, per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il valore dell’ex giocatore del Lille è ancora più alto. Il Chelsea se vuole Osimhen dovrà mettere sul piatto almeno 150 milioni di euro, cifra che sembra scoraggiare molti club al momento.

La situazione intorno al futuro di Osimhen è ancora incerta e sarà interessante osservare come si svilupperanno i negoziati tra i vari club interessati. Nonostante la competizione tra le squadre, una cosa è chiara: il talento e il potenziale del giovane attaccante nigeriano lo rendono un calciatore molto ambito sul mercato estivo.