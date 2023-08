Addio Napoli, Ciao PSV: Hirving Lozano Pronto per il Ritorno in Olanda

Hirving Lozano è a un passo dal lasciare il Napoli per fare ritorno al PSV Eindhoven. Scopri i dettagli dell’accordo e la reazione dei tifosi olandesi.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Hirving Lozano, l’esterno messicano del Napoli, è ormai destinato a fare ritorno al PSV Eindhoven. Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb.com”, le due società hanno raggiunto un accordo per una cifra di circa 12.2 milioni di euro. I dettagli finali dell’accordo saranno definiti nella giornata di domani.

Un Ritorno Atteso in Olanda

Lozano ha accettato il trasferimento al PSV e sembra disposto a ridurre il suo ingaggio a una cifra tra i 2,5 e i 3 milioni di euro. In Olanda, l’attesa per il ritorno del giocatore è palpabile. Una bambola gigante raffigurante Lozano, soprannominato “Chucky”, è stata addirittura esposta con la maglia del PSV e una scritta che indica la “Destinazione Philips Stadion Eindhoven, NL”, lo stadio della squadra olandese.

Il Contesto del Trasferimento

Lozano lascia il Napoli dopo un’esperienza nel campionato italiano che ha avuto alti e bassi. Il suo ritorno al PSV rappresenta una nuova opportunità per il messicano di rilanciare la sua carriera in un contesto a lui familiare. Il Napoli, dal canto suo, sembra aver risolto lo scoglio relativo al buonuscita con il calciatore, facilitando così la conclusione dell’affare.

Implicazioni per il Napoli

La partenza di Lozano potrebbe aprire nuovi scenari per il Napoli in termini di mercato. Con i 12.2 milioni ottenuti dalla vendita, il club azzurro potrebbe reinvestire per rinforzare altri settori della squadra, in vista della prossima stagione e della partecipazione alla Champions League.

I tifosi olandesi esultano

Il trasferimento di Hirving Lozano al PSV sembra ormai una formalità. Mentre i tifosi olandesi non vedono l’ora di riaccogliere il loro ex beniamino, resta da vedere come il Napoli gestirà la partenza del messicano, sia in termini di sostituzione che di reinvestimento dei fondi ottenuti.