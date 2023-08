Demme alla Fiorentina: Un Affare al Fotofinish? Ecco le Ultime Novità

Diego Demme, centrocampista del Napoli, potrebbe trasferirsi alla Fiorentina. Ma con il tempo che stringe, l’operazione è ancora in bilico.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Diego Demme, il centrocampista italo-tedesco del Napoli, è al centro di voci di mercato che lo vedrebbero in rotta verso la Fiorentina. Tuttavia, secondo quanto riportato da Areanapoli.it, l’operazione è ancora lontana dalla conclusione e il tempo sta diventando un fattore critico.

Interesse Fiorentino, Ma Niente di Concreto

Nonostante il Napoli abbia proposto Demme alla Fiorentina, data l’interesse storico della società toscana per l’ex capitano del Lipsia, i dirigenti viola Pradè e Barone hanno mostrato solo un “generico interesse”. Fino ad ora, non ci sono stati passi concreti per definire l’ingaggio del calciatore.

Una Operazione a Basso Costo?

Diego Demme potrebbe essere un’aggiunta di valore alla rosa di Vincenzo Italiano a Firenze. Il Napoli, dal canto suo, sembra disposto a cedere il giocatore a un prezzo relativamente basso, puntando a completare almeno l’ammortamento del cartellino. Basterebbe meno di un milione di euro per chiudere l’affare dal punto di vista economico. Resterebbe da definire i dettagli del nuovo contratto tra Fiorentina e Demme.

Il Tempo è un Fattore

Con un contratto che vanta ancora un anno a 2,5 milioni di euro con il Napoli, Diego Demme è in una situazione delicata. I presupposti per chiudere l’affare ci sono, ma il tempo stringe e ogni ritardo potrebbe complicare ulteriormente la situazione.

Mentre l’orologio continua a ticchettare, l’eventuale trasferimento di Diego Demme dalla maglia azzurra a quella viola rimane un’incognita. Entrambe le parti sembrano interessate, ma la mancanza di movimenti concreti rende l’operazione ancora incerta. Sarà interessante vedere se nelle prossime ore o giorni ci saranno sviluppi significativi.