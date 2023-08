Napoli in Champions: Il Tabù Real Madrid, le sfide contro Bonucci favorevoli agli azzurri

Scopri le statistiche e le curiosità che circondano il Napoli nel Girone C della Champions League 2023/2024. Dal tabù Real Madrid al fattore Bonucci.

CHAMPIONS NAPOLI. Il Napoli è stato inserito nel Girone C della Champions League 2023/2024, dove dovrà affrontare il Real Madrid di Carlo Ancelotti, il Braga e l’Union Berlino, che vanta tra le sue fila l’ex difensore della Juventus, Leonardo Bonucci. Ecco alcune statistiche e curiosità che potrebbero fare la differenza.

Il Tabù Real Madrid

Secondo i dati forniti da Opta, il Napoli non ha mai vinto contro il Real Madrid in competizioni europee. Il bilancio è piuttosto scoraggiante: un pareggio e tre sconfitte. In particolare, il Napoli ha perso entrambi gli incontri negli ottavi di finale della Champions League 2016/2017 con un punteggio di 3-1. Tuttavia, la squadra azzurra ha avuto un rendimento migliore contro squadre spagnole, con due vittorie contro il Villarreal nella fase a gironi della Champions League 2011/2012.

Primi Incontri con Braga e Union Berlino

Il Napoli affronterà per la prima volta il Braga e l’Union Berlino in competizioni europee. Contro squadre portoghesi, il Napoli ha un bilancio positivo: sei vittorie, quattro pareggi e solo due sconfitte. Mentre contro le squadre tedesche, il Napoli è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei occasioni, incluso un trionfo sugli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte nella passata stagione di Champions.

Il Fattore Bonucci

Leonardo Bonucci, ora all’Union Berlino, ha un record non troppo favorevole contro il Napoli in Serie A. L’ex difensore della Juventus ha perso otto partite giocate contro la formazione partenopea.

Le statistiche offrono un quadro misto per il Napoli nel Girone C della Champions League. Mentre il tabù Real Madrid potrebbe pesare, i dati suggeriscono che la squadra azzurra potrebbe avere un vantaggio contro Braga e Union Berlino. Inoltre, il “fattore Bonucci” potrebbe giocare a favore del Napoli. Sarà interessante vedere come queste dinamiche influenzeranno la corsa agli ottavi di finale.