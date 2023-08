Sky – Lozano ad un passo dal ritorno al PSV, Napoli al lavoro per chiudere

Secondo Sky Sport, la cessione di Lozano dal Napoli al PSV Eindhoven è vicina alla chiusura. Possibile ritorno in Olanda per il messicano.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Hirving Lozano è sempre più vicino a lasciare il Napoli per fare ritorno al PSV Eindhoven. È quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport sul proprio sito.

Stando alle indiscrezioni, il club azzurro sta lavorando in queste ore per chiudere la cessione dell’esterno messicano al PSV. Società olandese in cui Lozano ha militato dal 2017 al 2019, mettendo a segno ben 40 reti in 79 presenze.

Dopo la vittoria dello scudetto con il Napoli nella passata stagione, dunque, per il Chucky sembra prospettarsi un ritorno in Eredivisie, campionato in cui si è imposto prima del passaggio in Italia.

Le parti sarebbero vicine alla fumata bianca per un’operazione che consentirebbe al Napoli di sistemare l’attacco con l’acquisto del giovane Lindstrom. Mentre per Lozano si tratterebbe di un rilancio nel club che lo ha lanciato.