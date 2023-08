“Questo o niente!” Lozano chiede 3 mensilità prima del PSV, ma il Napoli fa muro

Per il passaggio di Lozano al PSV manca l’accordo sugli stipendi: il giocatore vorrebbe ricevere 3 mensilità arretrate che il Napoli gli nega.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il passaggio di Hirving Lozano dal Napoli al PSV Eindhoven rischia di complicarsi all’ultimo per una questione di stipendi arretrati. Secondo il Corriere dello Sport, il messicano pretende il pagamento di tre mensilità dal club azzurro prima di trasferirsi in Olanda.

La trattativa con il PSV è ormai definita nei dettagli: operazione da 15 milioni complessivi. Manca però l’accordo tra Lozano e il Napoli sugli ultimi stipendi. Il club ha chiesto al giocatore di rinunciarvi, ma lui vuole ottenerne il pagamento prima di partire.

Un braccio di ferro che rischia di far saltare un affare ormai fatto. De Laurentiis non vuole cedere alle richieste del Chucky, nonostante il contratto in scadenza nel 2024. Serve un compromesso per evitare che l’operazione sfumi last-minute.

Dal canto suo, il PSV aspetta solo l’ok definitivo per accogliere Lozano, che in Olanda ha vissuto gli anni migliori della carriera. Ma prima il messicano dovrà risolvere la questione stipendi col Napoli, altrimenti l’affare può clamorosamente saltare.