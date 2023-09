Sondaggio del Napoli per i tifosi: “Scegli l’MVP del mese di agosto”. Ecco come votare

Il Napoli ha lanciato un sondaggio social per eleggere il calciatore MVP del mese di agosto. I tifosi possono votare tramite l’app ufficiale del club.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli coinvolge i suoi tifosi per eleggere il calciatore MVP (Most Valuable Player) del mese di agosto appena concluso. Il club azzurro ha lanciato un sondaggio sui social, chiedendo ai sostenitori partenopei di votare il migliore tra i giocatori scesi in campo nelle prime tre gare ufficiali della nuova stagione.

“Chi è stato l’MVP del mese di agosto?” recita il post pubblicato sui canali social del Napoli. Anche quest’anno, come nella passata stagione, il premio è sponsorizzato da MSC Crociere, official partner della società campana.

Per esprimere la propria preferenza, i tifosi dovranno scaricare l’app ufficiale del club partenopeo. Un procedimento semplice e veloce per eleggere il calciatore più meritevole secondo i supporter azzurri per quanto fatto vedere nelle prime uscite agostane tra campionato e Champions League.

Ora non resta che attendere l’esito del sondaggio e scoprire chi, tra i nuovi arrivati e i senatori della rosa, sarà premiato dai sostenitori del Napoli come MVP del mese appena concluso. Un riconoscimento simbolico ma indicativo del feeling tra squadra e tifoseria.