Bruscolotti: “La gente comincia porsi domande su Natan”

L’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti difende Natan e chiede a Garcia di farlo giocare per permettere ai tifosi di valutarlo.

L’ex capitano e difensore del Napoli Giuseppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di Natan, giovane centrale brasiliano acquistato in estate che non ha ancora debuttato con la maglia azzurra.

“Com’è Natan? Si sono lette e dette tante cose, però bisogna aspettare di vederlo in campo: in caso contrario, come facciamo a giudicarlo?” ha dichiarato Bruscolotti.

L’ex difensore ha aggiunto: “I tifosi si pongono degli interrogativi su Natan, non vedendolo mai in campo. Aspettano da tempo di poterlo ammirare, anche perché non è stato pagato poco”.

Secondo Bruscolotti, dunque, Garcia dovrebbe finalmente concedere una chance a Natan: “Non è una questione di essere pronto o no. Se lo hanno preso, vuol dire che lo ritengono all’altezza“.

L’auspicio dell’ex capitano azzurro è dunque di vedere presto Natan in azione, per permettere a tifosi e addetti ai lavori di valutarne con cognizione le reali potenzialità.