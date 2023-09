Braga, Bruma Sfida il Napoli: “Vogliamo i 3 Punti in Champions!”

Bruma, attaccante del Braga, parla in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Napoli. L’obiettivo del Braga è chiaro: sfruttare i punti deboli degli azzurri e portare a casa la vittoria.

Bruma e la Sua Visione della Partita

“Sicuramente giocheremo contro un Napoli molto forte, con molti giocatori di talento. Tuttavia, speriamo di poter fare una buona gara“, ha aggiunto Bruma.

L’attaccante è consapevole dell’importanza della partita, sia per la squadra che per i tifosi. “Domani è una partita fondamentale per tutti. La squadra è molto calma e faremo il meglio per cercare di vincere”, ha sottolineato.

L’Importanza della Champions per Bruma e il Braga

Bruma ha anche parlato dell’importanza di giocare in Champions League. “È molto importante per me essere qui e giocare con questo gruppo. Siamo molto tranquilli per la gara di domani“, ha concluso l’attaccante del Braga.

In sintesi, Bruma e il Braga sono pronti per la sfida contro il Napoli. Con la consapevolezza di affrontare una squadra forte, l’obiettivo è chiaro: portare a casa i tre punti e rendere felici i tifosi.