Napoli, Tifoso disperato: “Non dormo da due notti”

Un tifoso del Napoli si sfoga sui social rivelando di non dormire da due notti. Nel mirino le scelte di Garcia e il cambio Kvara-Zerbin.

CALCIO NAPOLI. Sta facendo parecchio discutere la scelta di Rudi Garcia di sostituire Kvaratskhelia con Zerbin nel finale di Genoa-Napoli, con gli azzurri in forcing per il gol della vittoria. Un cambio che ha lasciato interdetti molti tifosi partenopei.

Uno di loro, di nome Arturo, ha affidato ai social un accorato sfogo in cui rivela: “Sono due notti e due giorni che non chiudo occhio pensando a quel cambio“. Un dubbio che, come scrive il tifoso, “toglie il sonno” e di cui si fatica a trovare una spiegazione logica.

Nel lungo post, il supporter critica Garcia per aver inserito Zerbin al posto di Kvaratskhelia, che avrebbe potuto decidere la gara, e per non aver provato la carta Simeone, spesso decisivo lo scorso anno.

Garcia, perchè metti Zerbin e togli Kvara? Perchè la settimana prima lanci nella mischia Lindstrom, con mezzo allenamento fatto con la squadra, e lo esponi pure ad una brutta figura contro la Lazio per poi ignorarlo a Marassi? Perchè non provare la carta Simeone, che lo scorso anno di gare come quella di Genoa ne ha risolte tante, risultando spesso decisivo? Perchè, soprattutto, non lasciare a Kvara la possibilità di sbloccarsi e giocarsi gli ultimi minuti di una gara che poteva essere ancora vinta?

Qual è stato il processo mentale di Garcia? Forse avrà ripensato alle parole di qualche settimana prima ‘se non puoi vincere, meglio pareggiare?’. È questo il segnale che voleva lanciare? Al Napoli Campione d’Italia?

Infine l’appello: “Se c’è qualcuno che ha una risposta valida a questa scelta si faccia avanti”.

Un comprensibile sfogo di un tifoso rimasto spiazzato da una sostituzione difficile da decifrare da parte di Garcia nel finale del match del Ferraris. La speranza è che presto il tecnico possa far tornare il sereno nella piazza partenopea.