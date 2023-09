Trombetti accusa Garcia: “Vuole eliminare Lobotka per il 4-2-3-1”

L’ex rettore Trombetti critica Garcia: “Ha un’idea inconfessabile, fare fuori Lobotka per giocare col 4-2-3-1 e inserire Raspadori”.

CALCIO NAPOLI. Pesanti accuse dell’ex rettore Guido Trombetti nei confronti dell’allenatore del Napoli Rudi Garcia. Intervenuto a Canale 21, Trombetti se l’è presa col sorriso beffardo del tecnico francese e ha rivelato: “Secondo me Garcia ha un’idea inconfessabile su Lobotka“.

“Vuole fare fuori il regista slovacco per giocare col 4-2-3-1, così da far spazio a Raspadori” l’accusa di Trombetti. Che ha aggiunto: “Garcia userebbe Cajuste e Anguissa in mediana, ma questa squadra è solo confusionaria”.

Parole forti quelle dell’ex rettore, che critica Garcia per voler stravolgere l’assetto vincente creato da Spalletti. Togliere Lobotka significherebbe snaturare il gioco, secondo Trombetti il tecnico non sta apportando nulla di positivo.

Starà a Garcia fugare questi dubbi e dimostrare di puntare ancora su Lobotka, perno imprescindibile del Napoli. I tifosi attendono una reazione già dalla sfida di Champions League col Braga.