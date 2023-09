Vidigal Rivela: ‘Napoli è per Sempre”. Parole emozionanti dell’ex azzurro

Josè Luis Vidigal, ex centrocampista del Napoli, ha speso parole bellissime nel ricordare la sua esperienza in azzurro.

CALCIO NAPOLI. Josè Luis Vidigal, l’ex centrocampista portoghese che ha militato nelle file del Napoli, ha recentemente concesso un’intervista a Radio Marte, durante la quale ha parlato con grande affetto della sua esperienza in Campania. Vidigal, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi azzurri, ha offerto anche il suo punto di vista sul momento attuale della squadra.

Rispetto per le Squadre Italiane

“Se mi sorprende la partenza lenta degli azzurri in campionato? Qui da noi (in Portogallo, n.d.r.), c‘è sempre grande rispetto per le squadre italiane, a prescindere dal rendimento recente,” ha dichiarato Vidigal. L’ex giocatore ha sottolineato l’importanza di dare tempo all’allenatore Rudi Garcia per capire gli obiettivi stagionali, soprattutto in un anno che si preannuncia “difficile e diverso”.

Calma e Progetto a Lungo Termine

Vidigal ha poi aggiunto: “Non si può modificare il progetto a lungo termine, quello di crescita costante e che ti spinge ad entrare sempre in Champions. Un esonero? Non sempre cambiare allenatore è la cosa migliore, quindi predicherei la calma.”

Napoli: Un’Esperienza Unica

Ma è nel parlare di Napoli che Vidigal si è mostrato particolarmente emotivo: “Ho vissuto momenti importanti nella mia carriera in varie piazze, ma il Napoli è diverso: è al di là di tutto ciò che puoi trovare nel calcio. Una volta a Napoli, sarai sempre a Napoli. Non è un caso,” ha concluso.