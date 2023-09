Lo Monaco su Garcia: ‘Il Suo Sorrisino Beffardo È una Presa per i Fondelli”

Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, interviene a “1 Football Club” e mette in luce i problemi del Napoli sotto la guida di Rudi Garcia.

CALCIO NAPOLI. L’inizio di stagione del Napoli è stato tutt’altro che brillante, e le voci critiche iniziano a farsi sempre più forti. Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, è intervenuto nel programma radiofonico “1 Football Club” condotto da Luca Cerchione, esprimendo preoccupazioni serie sullo stato attuale del club azzurro.

Le Preoccupazioni di Lo Monaco

Secondo Lo Monaco, il pareggio 2-2 del Napoli è più preoccupante rispetto alla sconfitta 5-1 del Milan. “Il Napoli, infatti, pur avendo vinto lo scudetto dopo trentatré anni, vede andar via l’allenatore, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il responsabile marketing, colui che era stato designato come miglior difensore centrale della Serie A,” ha detto Lo Monaco.

La Gestione di Garcia

Lo Monaco ha sollevato dubbi sulla gestione di Rudi Garcia, sottolineando come il tecnico francese abbia alterato gli equilibri della squadra. “Se altero determinati equilibri, spostando un elemento della catena, come Zielinski, in fase avanzata, gli effetti saranno deleteri.”

“La scelta dell’allenatore, poi, dopo i tanti nomi delle prime settimane, è ricaduta su un tecnico lontano dal calcio che conta da tanto tempo. Sono scelte che, alla fine, si pagano. Lo stesso Garcia pensava di potersi inventare qualcosa di nuovo. Il Napoli però era una macchina perfetta, con effettivi che si muovevano all’unisono nell’espressione di un calcio straordinario.

Come si fa a non capire, tuttavia, che, se altero determinati equilibri, spostando un elemento della catena, come Zielinski, in fase avanzata, gli effetti saranno deleteri?

Il Napoli è stato messo a disagio nell’espressione del suo calcio! Se da campione in carica mi presento al Marassi con la coppia Ostigard-Juan Jesus, comprimari della scorsa stagione, qualche domanda da porsi c’è… Naturalmente sussistono anche problemi atletici.

Ciononostante, dopo quattro gare i punti di distanza dalla capolista sono già cinque. Se non è un campanello d’allarme questo…” ha affermato.

Il sorriso beffardo di Garcia

“Che gli uomini siano diversi è innegabile. Basti pensare soltanto alla capacità di tenere una conferenza di Luciano Spalletti, rispetto a Rudi Garcia. Il sorrisino beffardo del francese dinnanzi alle domande dei giornalisti sembra quasi lasciare intendere una presa per i fondelli.

Non escludo che possa trattarsi anche di un disagio del tecnico. Affrontare tutta questa negatività non è semplice. Tuttavia, accettare Napoli, dopo il tricolore, voleva dire mettere in preventivo tali difficoltà. Soprattutto, non c’era bisogno di alterare i suoi equilibri”.

Il Ruolo del Direttore Sportivo

Lo Monaco ha anche messo in discussione il ruolo del direttore sportivo nel club, sottolineando come le dichiarazioni del presidente abbiano “destabilizzato” il ruolo. “Se non si ha la forza per svolgere il proprio lavoro, si è inefficaci, anche per la gestione di situazioni delicate come quelle attuali,” ha aggiunto.

Possibile Cambio di Modulo?

Sul fronte tattico, Lo Monaco ha suggerito che un cambio di modulo potrebbe essere in vista, ma ha avvertito che ciò potrebbe richiedere tempo e potrebbe anche significare una “stagione di transizione” per il Napoli.