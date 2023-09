Sky Ugolini: “Natan, il Napoli si era mosso su 4 difensori”

Massimo Ugolini esperti di calciomercato di Sky ha parlato del momento del Napoli soffermandosi anche sulla questione Natan.

CALCIO NAPOLI. Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha condiviso le sue opinioni sul Napoli durante la trasmissione “Ne parliamo il lunedì” su Canale 8. Secondo Ugolini, il cambio di allenatore e la modifica di alcune dinamiche all’interno della squadra sono stati troppo bruschi. “Il Napoli era conosciuto anche lo scorso anno, apparentemente c’è stata un po’ troppa fretta nel cambiare troppe cose e i giocatori lo hanno capito,” ha detto Ugolini.

Difensori Alternativi a Natan

Ugolini ha anche parlato del mercato e delle scelte in difesa. “Già da marzo si sapeva che il Napoli avrebbe dovuto sostituire il suo miglior difensore. Avrebbero dovuto considerare difensori come Sutalo, Danso, Kilman e Le Normand,” ha suggerito. Ugolini ha aggiunto che, sebbene Natan potrebbe rivelarsi una sorpresa, avrebbe fatto più senso investire in un difensore già pronto.

“In quel momento De Laurentiis avrebbe dovuto tirare fuori 30 milioni per prendere un difensore già pronto, poi magari Natan si rivelerà il nuovo Nesta e saremo tutti contenti…”.

Il Futuro con Garcia

Riguardo l’allenatore Garcia, Ugolini ha detto: “L’allenatore lo sceglie De Laurentiis perché nessuno vuole prendersi la responsabilità. Contro il Braga non è già decisiva per il futuro di Garcia ma sicuramente indicativa.” Ha concluso speculando che Natan potrebbe essere schierato nel prossimo match contro il Braga.