Esonero Garcia? De Laurentiis Fissa Due Obiettivi Cruciali per il Napoli

Aurelio De Laurentiis conferma la sua fiducia in Rudi Garcia come allenatore del Napoli, fissando due obiettivi.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha messo a tacere le voci di un possibile esonero di Rudi Garcia. Secondo quanto riportato da Il Mattino, De Laurentiis ha chiesto all’allenatore di centrare due obiettivi specifici: un piazzamento elevato in Champions League e una delle prime quattro posizioni in Serie A.

Obiettivi in Champions e Serie A

De Laurentiis non ha fatto dichiarazioni pubbliche, ma secondo fonti vicine al club, ha espresso chiaramente le sue aspettative a Garcia. Il presidente vuole che il Napoli si posizioni il più in alto possibile nella competizione europea e che conquisti un posto tra le prime quattro squadre della Serie A. Quest’ultimo obiettivo è fondamentale per garantire la partecipazione alla SuperChampions a 36 squadre prevista per la prossima stagione.

La Posta in Gioco

Perdere la qualificazione alla Champions League sarebbe un duro colpo per il Napoli, sia dal punto di vista economico che sportivo. “Finché il Napoli resta lì nel gruppone delle pretendenti alla Champions, De Laurentiis neppure penserà di muovere un dito”, riporta Il Mattino.

Prossime Sfide

Il presidente partenopeo si aspetta una risposta immediata dalla squadra nelle prossime partite. Il Napoli affronterà il Braga in Champions League domani e il Bologna in Serie A la domenica successiva. Questi incontri saranno cruciali per determinare se la squadra è sulla giusta strada per raggiungere gli obiettivi fissati.