REPUBBLICA- Napoli, De Laurentiis telefonata a Garcia: serve reazione col Braga

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato con l’allenatore Garcia chiedendogli una reazione nella sfida di Champions League contro il Braga.

CALCIO NAPOLI. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, dopo il deludente pareggio contro il Genoa, ha avuto colloqui telefonici con l’allenatore Rudi Garcia sia domenica che lunedì. Lo riferisce l’edizione napoletana di Repubblica.

Il numero uno azzurro non ha ancora preso in considerazione l’ipotesi di un esonero, ma vuole vedere una reazione della squadra nella delicata sfida di Champions League contro il Braga.

La partita in Portogallo sarà un banco di prova importante per il Napoli di Garcia, chiamato a ritrovare brillantezza e risultati per evitare il baratro. Possibili alcuni cambi di formazione, con il debutto di Natan però non ancora sicuro visto il peso della gara.

De Laurentiis si aspetta una scossa dai suoi, a partire dalla coppia d’attacco Osimhen-Kvaratskhelia che finora ha deluso le attese. Il Napoli è a un bivio: urge invertire la rotta già da Braga per non compromettere la stagione.