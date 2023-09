La Champions sempre più vicina: chi giocherà contro il Braga? Tre cambi certi

Il Napoli si prepara per il suo debutto in Champions League contro il Braga: Rudi Garcia ha in serbo alcune sorprese.

Il Napoli si appresta ad affrontare una sfida di grande importanza in Champions League contro il Braga, gara di apertura della prestigiosa competizione in cui gli azzurri sono riusciti nella scorsa stagione ad arrivare per la prima volta ai quarti. L’allenatore Rudi Garcia sta lavorando duramente per mettere in campo la migliore formazione possibile. Dopo la partita contro il Genoa, in cui ci si aspettava quantomeno una prestazione migliore, Garcia ha deciso di apportare alcune modifiche nella formazione titolare.

Uno dei cambi più significativi riguarda il rientro di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro è stato precauzionalmente tenuto a riposo nella partita contro il Genoa per garantire la sua piena disponibilità per la sfida europea. Dopo gli impegni con la nazionale del Kosovo, Rrahmani era tornato affaticato, ma ora è pronto a scendere in campo dall’inizio contro il Braga. La sua presenza è fondamentale per stabilizzare la difesa del Napoli e affrontare al meglio l’attacco avversario.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Garcia sta anche considerando la presenza di altri giocatori nella formazione titolare oltre al ritorno di Rrahmani. Sono già certe le presenze di Mathias Olivera e Matteo Politano, che dovrebbero contribuire a dare profondità e creatività al centrocampo e all’attacco del Napoli. Ecco quanto si legge:

