Forgione Svela il ‘Cortocircuito’ nel Napoli: La Sua Analisi Post-Genoa

Angelo Forgione, noto scrittore, esamina la prestazione del Napoli e mette in discussione le scelte tattiche di Rudi Garcia.

CALCIO NAPOLI. Angelo Forgione, scrittore e analista calcistico, ha condiviso la sua visione del Napoli attuale, una squadra che sembra aver perso la sua identità. In un post dettagliato sulla sua pagina social, Forgione ha esaminato diversi aspetti che mettono in luce le difficoltà del Napoli in questo inizio di stagione.

Il Problema Tattico

Secondo Forgione, il Napoli sta attraversando un “cortocircuito tattico“. Rudi Garcia, l’attuale allenatore, è criticato per aver stravolto la “macchina quasi perfetta” costruita da Luciano Spalletti. Giocatori come Lobotka, Kvaratskhelia e Osimhen sembrano aver perso la loro brillantezza, e la squadra nel suo insieme appare spaesata.

La Questione Mentale

Forgione sottolinea che il problema non è fisico, ma mentale. La squadra ha mostrato due volti diversi nella stessa partita in più di un’occasione. “Bisogna capire l’origine dei blackout, curarla e acquisire continuità”, afferma.

Il Ruolo di Garcia

L’allenatore francese è sotto esame. Forgione avverte che Garcia “non può consentirsi il lusso di mettere da parte i meccanismi rodati di una macchina quasi perfetta”. Invece, dovrebbe cercare di ottimizzare e trovare alternative senza cambiare radicalmente tutto.

Verso la Champions

Con la Champions League all’orizzonte, Forgione è ottimista che vedremo un Napoli più concentrato e costante. Tuttavia, avverte che la squadra deve imparare a gestire la pressione di essere i campioni in carica e trovare un modo per ritrovare la sua forma.

Non è solo colpa di Garcia

Forgione conclude invitando a non puntare il dito solo su Garcia. “La sua partita si gioca nella testa dei ragazzi, e sicuramente non la vincerebbe sostituendo Kvara con Zerbin”, dice. Ora, con la Champions League e il campionato da affrontare, il Napoli ha bisogno di risposte rapide per tornare alla sua forma ottimale.