“Ma Cosa Fai? Ma Perché?”: La Reazione dei Tifosi e di Kvaratskhelia Mette in Crisi Garcia

La sostituzione di Kvaratskhelia con Zerbin e la reazione negativa dei tifosi a Marassi sollevano domande sullo stato attuale del Napoli.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli è in crisi di gioco, e la partita contro il Genoa a Marassi ne è la prova lampante. La decisione di Rudi Garcia di sostituire Kvaratskhelia con Zerbin ha lasciato tutti perplessi, compreso lo stesso esterno georgiano che, incredulo, ha chiesto all’allenatore: “Ma cosa fai? Ma perché?”.

La Sostituzione Che Ha Sorpreso Tutti

Kvaratskhelia, pur non essendo in una delle sue migliori giornate, è un giocatore che può cambiare il volto di una partita in un istante. La sua sostituzione con Zerbin ha sollevato più di un sopracciglio, soprattutto perché Giovanni Simeone, che avrebbe potuto formare una coppia dinamica con Victor Osimhen, è rimasto in panchina.

La Champions League Non è un Alibi

Garcia ha cercato di giustificare la prestazione deludente del Napoli citando le difficoltà di altre squadre come il Bayern Monaco e il PSG prima degli impegni in Champions League. Tuttavia, questo non può essere un alibi per una squadra che aspira a grandi cose.

Il Messaggio Chiaro dei Tifosi a Marassi

Al triplice fischio, i tifosi del Napoli presenti a Marassi hanno lanciato un messaggio inequivocabile alla squadra: “Tirate fuori gli attributi”. La rimonta che ha portato al pareggio non è stata sufficiente a placare la rabbia dei sostenitori, che si aspettano di più da una squadra campione d’Italia.

Un Campanello d’Allarme

Il Napoli dell’anno scorso non avrebbe mai preso sottogamba un avversario come il Genoa, né un ambiente così ostile come quello di Marassi. La squadra deve ritrovare quella determinazione e quel focus che l’ha portata a vincere il campionato e a raggiungere i quarti di Champions League.