Alvino duro su Anguissa: “Cammina in campo, Garcia lo sostituisca”

Il giornalista Alvino critica duramente Anguissa dopo il pari col Genoa: “Camminava in campo, Garcia non ci vuole la zingara per capirlo”.

Ultime notizie calcio Napoli– Non si placa la pioggia di critiche sul Napoli dopo il deludente pareggio per 2-2 sul campo del Genoa. Nel mirino è finito in particolare il centrocampista Frank Anguissa.

Ai microfoni di Tele Club Italia, il giornalista Carlo Alvino ha attaccato duramente il camerunense: “Anguissa in questo momento non lo puoi proporre, cammina in campo. Garcia non ci vuole la zingara per capire che bisogna puntare su qualcun altro“.

Parole dure quelle di Alvino, che prosegue: “Vedo calciatori che non sembrano convinti dal gioco di Garcia, come Di Lorenzo e lo stesso Anguissa. Mentre chi ha avuto poco spazio come Raspadori si fa trovare pronto“.

Un giudizio severo quello del giornalista, che mette Anguissa sul banco degli imputati per la brutta prova del Napoli. Starà ora a Garcia rimettere in riga la squadra e ritrovare brillantezza, a partire dalla delicata trasferta di Champions League a Braga.