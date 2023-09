VIDEO – Del Genio risponde a Garcia: “Se Manca la Determinazione, Allora Faccio io il Mister”

Il giornalista Paolo Del Genio risponde alle dichiarazioni di Rudi Garcia dopo il pareggio di Genoa-Napoli.

CALCIO NAPOLI. Le parole di Rudi Garcia non sono passate inosservate. Dopo il pareggio di Genoa-Napoli, il tecnico degli azzurri ha parlato di una “mancanza di determinazione” come causa dei gol subiti. Una spiegazione che non è piaciuta a Paolo Del Genio, noto giornalista napoletano, che ha risposto per le rime a Garcia in un video.

Del Genio risponde a Garcia: “La Determinazione la Metto io”

“Se il problema è la mancanza di determinazione, allora forse dovrei fare io il mister,” ha detto Del Genio, pungolando Garcia per le sue dichiarazioni. Il giornalista ha sottolineato come la squadra, pur avendo talento, sembri mancare di quella grinta necessaria per vincere le partite cruciali.

Una Reazione da Squadra?

Garcia ha parlato di una “reazione da squadra” e ha citato i pareggi di Bayern Monaco e la sconfitta del PSG per giustificare la prestazione del Napoli. Ma per Del Genio, queste sono solo scuse. “Non si può paragonare la situazione del Napoli a quella di squadre come il Bayern o il PSG. Dovremmo concentrarci su noi stessi e sulle nostre prestazioni,” ha affermato.

Il Timing della Critica

Le parole di Del Genio arrivano in un momento delicato per il Napoli, a pochi giorni dall’inizio della fase a gironi della Champions League. La squadra ha bisogno di ritrovare la determinazione e la concentrazione per affrontare le sfide che la attendono, e le critiche del giornalista potrebbero servire da sveglia.